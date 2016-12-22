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Alphabet продала производителя роботов японскому концерну SoftBank
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Alphabet продала производителя роботов японскому концерну SoftBank
Бизнес, 12:09
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Alphabet продала производителя роботов японскому концерну SoftBank

Корпорация Alphabet, материнская компания Google, продала производителя роботов Boston Dynamics крупному японскому концерну SoftBank. Об этом сообщает журнал Forbes.

Сумма сделки не раскрывается, факт продажи подтвердили представители обеих сторон. Кроме того, SoftBank купил у Alphabet японского производителя роботов Schaft. «Мы разделяем веру SoftBank в то, что технический прогресс должен служить на благо человечества», — заявил изданию исполнительный директор Boston Dynamic Марк Райберт.

Видео: BostonDynamics

 

Alphabet Inc приобрела компанию Boston Dynamics в декабре 2013 года. Тогда корпорация планировала создать подразделение робототехники, и Boston Dynamics стала шестым по счету производителем роботов, которые за полгода приобрел Google. Однако позднее приоритеты интернет-корпорации изменились, и в 2016 году Alphabet начала искать покупателя на Boston Dynamics.

Акции Alphabet Inc 5 июня впервые поднялись до $1007,15. Торги акциями Alphabet Inc 4 июня закрылись на уровне $996,12 за бумагу, а открылись 5 июня на уровне $997,89 за акцию. До уровня $1007,15 они поднялись в 09:50 по нью-йоркскому времени (16:50 мск).

Boston Dynamics — производитель роботов, который специализировался на создании продукции, которая отличается способностью быстро двигаться и удерживать равновесие. Самыми известными роботами компании стали BigDog (робот для переноса грузов на большие расстояния), Cheetah (робот-гепард со скоростью до 45 км/ч) и Atlas (робот-гуманоид, который умеет балансировать на одной ноге и выдерживать сильные толчки).

SoftBank — одна из крупнейших японских телекоммуникационных компаний. В 2016 году она приобрела ARM Holdings, занимающейся разработкой RISC-процессоров для мобильных и портативных устройств. Сумма сделки тогда составила примерно $32 млрд.

Теги: Google , роботы , робототехника , Alphabet , Boston Dynamics
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