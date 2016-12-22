Молдавское судно задержали на Украине за перевозку моряков в Крым

Украинские пограничники и правоохранители задержали судно Bospor под флагом Молдавии, на котором незаконно переправляли моряков в Крым. Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Кроме того, в период 2015–2017 годов на судне через границу было переправлено около 100 жителей Одесской и Херсонской областей, говорится в сообщении погранслужбы.
По данным ведомства, предварительная сумма оценки арестованного судна составляет около 44,5 млн гривен (около $1,7 млн).
Ранее, в середине апреля, ФСБ арестовала у берегов Крыма мальтийское судно. Сообщалось, что судно нарушило российскую границу. На борту были капитан и шесть членов экипажа — граждане Хорватии, Словении и Черногории. 6 апреля ФСБ задержала украинский сейнер «Рыбак Херсона», который также, по данным спецслужбы, нарушил границу России.