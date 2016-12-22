Рейс «Аэрофлота» из Ханты-Мансийска в Москву задержали на двое суток

Рейс «Аэрофлота» Ханты-Мансийск — Москва задержали на двое суток по технической причине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Пассажиры обслуживаются согласно ФАП (Федеральным авиационным правилам. — РБК) и стандартам «Аэрофлота». Предоставляются гостиницы и питание», — рассказали в авиакомпании.

Представители «Аэрофлота» практически сразу предоставили гостиницу пассажирам задержанного рейса. Всего на рейсе было около 84 пассажиров, порядка 10 пассажиров летели через Москву в другие города, рассказал РБК пассажир задержанного рейса Вячеслав Касимов.

​Сейчас представители авиакомпании сообщают, что сегодня починить самолет не получилось. Поэтому они планируют отправить пассажиров завтра, 10 июня, в 8.30 на этом самолете (если удастся починить) или пригонят резервный борт, чтобы люди могли выехать, рассказал пассажир. По его словам, предложений пересесть на другой рейс от авиакомпании не поступало.

Среди пассажиров задержанного рейса оказался корреспондент «РИА Новости». В связи с отменой рейса в четверг ему предложили расселение в гостинице при аэропорте в четырехместный номер с другими пассажирами.

Ранее в пятницу, 9 июня, «Аэрофлот» сообщил, что рейс задерживается до 13:00 мск, а затем в компании заявили о том, что скорее всего рейс опять перенесут — на субботу на 9:10 мск.

РБК отправил в «Аэрофлот» запрос по причинам задержки рейса.