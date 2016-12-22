Мединский вспомнил слова Ленина из-за проката иностранных фильмов

Введение ограничения на количество сеансов одного фильма в день является антимонопольной мерой, которая позволит избежать монополизма со стороны Голливуда. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24».

«Если у нас одна компания занимает больше 35% рынка, то это нарушение антимонопольного законодательства. Тут уже должна вмешиваться ФАС. Монополия — это загнивание экономики, как нас Ленин учил», — сказал Мединский.

Он добавил, что без такого «протекционизма» рынок кино не сможет существовать. «Везде, где нет протекционизма, Голливуд занимает всю кинонишу», — добавил он.

Как сообщал ранее ТАСС, Минкультуры разрабатывает законопроект, согласно которому один фильм не должен получать более 35% сеансов в кинотеатре в день. По данным агентства, законопроект создается для «доступа граждан к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства».

В конце мая Министерство культуры решило увеличить плату за выход фильмов в кинопрокат в 1,5 тыс. раз. При получении прокатного удостоверения кинопродюсеры договорились с министерством об обязательном отчислении 5 млн руб. в российский Фонд кино. При этом в фонде будет создана специальная комиссия, которая будет решать, какие фильмы «федерального потока» освободить от пошлин.