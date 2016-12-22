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L'Oreal начала переговоры о продаже Body Shop бразильской компании
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L'Oreal начала переговоры о продаже Body Shop бразильской компании
Бизнес, 11:07
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L'Oreal начала переговоры о продаже Body Shop бразильской компании

Французский производитель косметики L'Oreal начал переговоры о продаже британского бренда Body Shop бразильской Natura Cosmeticos, об этом пишет Reuters со ссылкой на слова представителя французской компании.

По словам представителя L'Oreal, стороны оценили Body Shop в €1 млрд (£862 млн). Для сравнения, в 2006 году Body Shop был куплен за £652 млн.

До этого в 2017 году в L'Oreal отмечали, что компания планирует пересмотреть стратегию в отношении Вody Shop.

Косметическая компания Body Shop была основана предпринимателем Анитой Роддик в 1976 году в Великобритании. Компания стала одним из первых представителей «этической косметики», в производстве которой использовались натуральные ингредиенты, а продукция не тестировалась на животных.
Теги: L'Oreal , Body Shop , Natura Cosmeticos
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