СК сообщил о попытке машиниста предупредить погибшую внучку Хрущева

Внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлия не успела отреагировать на сигналы машиниста приближающегося поезда. Об этом заявили в следственном управлении на транспорте СК. «РИА Новости» уточнило, что в этом сообщении речь идет о Юлии Хрущевой.

По данным ведомства, женщина шла вдоль железнодорожных путей на перегоне станций Внуково — Солнечная Киевского направления. Несмотря на то, что сигнал приближающегося поезда был «большой громкости», женщина не успела отреагировать и от полученных травм скончалась на месте. Инцидент произошел 8 июня в 9 утра.

Ранее агентства «РИА Новости» и ТАСС сообщили о гибели Юлии Хрущевой. Сообщалось, что внучка Хрущева попала под колеса электропоезда в Подмосковье и погибла. Источник ТАСС в свою очередь сообщал, что женщина погибла на платформе Мичуринец, которая также находится в Одинцовском районе Подмосковья.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Леонида. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, советский руководитель удочерил свою внучку.