Дело об убийстве бас-гитариста «Любэ» отправили в суд

Следователи в Московской области довели до суда уголовное дело об убийстве бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова, избитого в апреле 2016 года ранее судимым Максимом Добрым. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по региону.

Максим Добрый обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в 2016 году между Добрым и Усановым возник конфликт, обвиняемый нанес музыканту удар в височную область головы. Потерпевший упал и ударился об асфальт, в результате чего скончался.

Ранее в 2016 году Следственный комитет отверг версию о том, что на Усанова было совершено нападение из-за разногласий о ситуации в Донбассе. «Пока подтверждается версия конфликта на почве личной неприязни», — пояснил тогда официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Павел Усанов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 19 апреля 2016 года с множественными ушибами и переломом основания черепа. Музыкант скончался в больнице, не приходя в сознание.