В центре Москвы археологи нашли фундаменты древних церквей XVI века

В центре Москвы археологи нашли части фундаментов белокаменных церквей XVI–XVII веков, говорится на официальном сайте мэра Москвы.



Одной из первых находок стала церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, постройка датируется 1514–1519 годами. Строительством храма Пресвятой Богородицы тогда руководил итальянский зодчий Алевиз Новый. Храм известен тем, что после Смутного времени в нем хранилась Казанская икона Божией Матери. В XVII веке церковь перестроили, а затем, в первой половине XX века — снесли.



В траншее около Сретенского монастыря археологи обнаружили фундамент церкви Святителя Николая Чудотворца и сводчатый водовод — коллектор, внешне похожий на подземный ход. В южной части храма была найдена полностью сохранившаяся кирпичная кладка, а в северной — только развалы кирпича. Это связано с тем, что в этой части здания проходил водовод, который использовали для слива лишней воды с территории монастыря. Сретенский монастырь был основан в 1397 году в память о спасении Москвы от нашествия тюркского полководца Тамерлана. Точная дата возникновения церкви Святителя Николая Чудотворца неизвестна, ученые предполагают, что она была построена не позднее XVII века. По официальным данным, храм снесли в 1927–1930 годах «для расширения уличного движения».

На Гоголевском бульваре при раскопках специалисты нашли частично сохранившиеся стены Духовской церкви, первое упоминание о которой относится к 1493 году. При этом именно каменное здание храма было построено в 1699 году, в начале XIX века оно было перестроено, а потом снесено.



Кроме того, на Сретенке были найдены руины основания церкви Спаса Преображения в Пушкарях и белокаменные надгробия. Храмы были построены в XVI–XVII веках. Остатки их фундаментов нашли в ходе работ по замене коммуникаций по программе «Моя улица» в районе Большой Лубянки (площадь Воровского), Сретенки и Гоголевского бульвара.



До этого во время реализации проекта мэрии Москвы «Моя улица» археологи нашли фрагменты двух каменных топоров Бронзового века, фундамент и кирпичную арку моста XVII века. Также во время работ у основания Китайгородской стены нашли «тайную комнату», которая могла использоваться для подслушивания или для хранения припасов. Позднее археологи рассказали, что обнаружили сразу пять таких комнат.