Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,73 EUR Нал. 64,19 63,54 USD Бирж. 56,97 +0,05 EUR Бирж. 63,65 -0,15 USD ЦБ. 56,99 +0,40 EUR ЦБ. 64,15 +0,43 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1884,12 +0,53% РТС 1042,03 +0,34% Brent 48,11 +0,50% DJIA 21182,53 +0,04% Nasdaq 6321,76 +0,39% FTSE 7499,39 +0,66%
Кремль «не слышал» об идее Госдумы разрешить оглашать смертные приговоры
Лента новостей
Мединский вспомнил слова Ленина из-за проката иностранных фильмов 11:44, Технологии и медиа ЭКСПО-2017: Северное сияние в Астане 11:42, Партнерский материал Россия усилила санитарный контроль за продукцией белорусских предприятий 11:41, Политика Казанский «Рубин» объявил о возвращении Курбана Бердыева 11:39, Спорт Митрохина отпустили после задержания на пикете против реновации у Госдумы 11:39, Политика  Рейс «Аэрофлота» из Ханты-Мансийска в Москву задержали на двое суток 11:36, Общество Самые злостные нарушители правил парковки ездят на Ford и BMW 11:31, Авто Московский «Арарат» подписал третьего бывшего футболиста сборной России 11:28, Спорт СК сообщил о попытке машиниста предупредить погибшую внучку Хрущева 11:19, Общество L'Oreal начала переговоры о продаже Body Shop бразильской компании 11:07, Бизнес Дело об убийстве бас-гитариста «Любэ» отправили в суд 10:56, Общество Бизнес и благотворительность: зачем они нужны друг другу 10:53, Партнерский материал В центре Москвы археологи нашли фундаменты древних церквей XVI века 10:53, Общество Митрохин рассказал о своем задержании на пикете около Госдумы 10:46, Политика CNN узнал о рассказе Коми о контакте генпрокурора США с послом России 10:39, Политика Ford объявил об отзыве почти 250 внедорожников из-за ошибок при сборке 10:38, Бизнес Эрдоган одобрил отправку турецких военных в Катар 10:30, Политика Кремль «не слышал» об идее Госдумы разрешить оглашать смертные приговоры 10:30, Политика Противники реновации устроили стихийный пикет у здания Госдумы 10:22, Политика  «Питтсбург» Евгения Малкина разгромил «Нэшвилл» в финале Кубка Стэнли 10:12, Спорт Роман Троценко — РБК: «Предприниматели поняли, что грустить нет смысла» 10:00, Интервью СМИ узнали о планах Кремля потребовать лицензию у школы посольства США 09:44, Политика Би-би-си сообщило о планах Мэй остаться на посту премьера 09:43, Политика Курс фунта стерлингов снизился из-за результатов парламентских выборов 09:11, Экономика Захарова заявила о передаче данных экспертизы по смерти Чуркина его семье 09:02, Политика Минэнерго попросило снизить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль 08:56, Экономика Партия Терезы Мэй потеряла большинство в парламенте 08:20, Политика Адвокат Трампа убедил его не писать в Twitter после речи экс-главы ФБР 08:17, Политика
Кремль «не слышал» об идее Госдумы разрешить оглашать смертные приговоры
Политика, 10:30
0
Кремль «не слышал» об идее Госдумы разрешить оглашать смертные приговоры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «не слышал» об инициативе депутата Госдумы Василия Пискарева разрешать судам выносить смертный приговор для террористов. Об этом он сообщил на пресс-конференции журналистам, передает ТАСС.

«Нет, не слышал. Там много депутатов. Мы не знаем, о чем там инициатива, о чем там идет речь. Про смертную казнь позиция президента хорошо известна. Неоднократно он говорил об этом», — сказал Песков.

Ранее Пискарев предложил разрешить судам выносить смертные приговоры террористам с отсрочкой исполнения наказания до отмены моратория. «Наступит время, когда и Европа тоже поймет, что нужно применять эту меру наказания», — пояснил он. По мнению депутата, существует «полная гарантия» от ошибок.

В 2015 году на предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова снять мораторий на смертную казнь для террористов Песков заявлял, что вопрос отмены моратория «чрезвычайно сложный», однако подчеркивал, что президент Владимир Путин относится к смертной казни «отрицательно».

В России мораторий на смертную казнь действует с 1996 года после вступления в Совет Европы. Срок моратория истекал зимой 2010 года, однако в конце 2009 года Конституционный суд продлил его действие.

Теги: Госдума , смертная казнь , Дмитрий Песков , Терроризм
Главное
В Ньюкасле вооруженный ножом мужчина взял нескольких человек в заложники Общество
Материалы по теме
В Госдуме предложили разрешить судьям выносить смертные приговоры Общество
Стрелку из лос-анджелесского аэропорта грозит смертная казнь Общество
Экс-президенту Пакистана грозит смертная казнь за убийство Б.Бхутто Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку