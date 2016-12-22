Кремль «не слышал» об идее Госдумы разрешить оглашать смертные приговоры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «не слышал» об инициативе депутата Госдумы Василия Пискарева разрешать судам выносить смертный приговор для террористов. Об этом он сообщил на пресс-конференции журналистам, передает ТАСС.

«Нет, не слышал. Там много депутатов. Мы не знаем, о чем там инициатива, о чем там идет речь. Про смертную казнь позиция президента хорошо известна. Неоднократно он говорил об этом», — сказал Песков.

Ранее Пискарев предложил разрешить судам выносить смертные приговоры террористам с отсрочкой исполнения наказания до отмены моратория. «Наступит время, когда и Европа тоже поймет, что нужно применять эту меру наказания», — пояснил он. По мнению депутата, существует «полная гарантия» от ошибок.

В 2015 году на предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова снять мораторий на смертную казнь для террористов Песков заявлял, что вопрос отмены моратория «чрезвычайно сложный», однако подчеркивал, что президент Владимир Путин относится к смертной казни «отрицательно».

В России мораторий на смертную казнь действует с 1996 года после вступления в Совет Европы. Срок моратория истекал зимой 2010 года, однако в конце 2009 года Конституционный суд продлил его действие.