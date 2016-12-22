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Би-би-си сообщило о планах Мэй остаться на посту премьера
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Би-би-си сообщило о планах Мэй остаться на посту премьера
Политика, 09:43
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Би-би-си сообщило о планах Мэй остаться на посту премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует уходить в отставку. Она будет работать над формированием правительства на основе Консервативной партии, которая набрала больше голосов и мест, чем любая другая партия в отдельности. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналистка Би-би-си Лаура Куэнссберг.

Ранее аналитики Citi Group предположили, что Мэй уйдет в отставку после таких результатов выборов. По их словам, Мэй провела «плохую кампанию» и не смогла перевести лидерство в опросах в большинство в палате общин. «Мэй, вероятно, уйдет в отставку», — приводит Reuters сообщение аналитиков.

Утром в пятницу, 9 июня, стали известны неполные результаты выборов в палату общин, согласно которым Консервативная партия Терезы Мэй лишилась большинства в парламенте. В прошлом созыве у них было 330 голосов, а в этом они получат меньше 320. Для формирования правительства консерваторам придется создавать коалицию.

Теги: Великобритания , Тереза Мэй
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