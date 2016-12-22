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СМИ узнали о планах Кремля потребовать лицензию у школы посольства США
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СМИ узнали о планах Кремля потребовать лицензию у школы посольства США
Политика, 09:44
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СМИ узнали о планах Кремля потребовать лицензию у школы посольства США

Кремль в рамках «зеркальных мер» на отказ США возобновить дипломатический иммунитет резиденций может потребовать у ​Англо-американской школы в Москве зарегистрироваться в соответствии с российскими законами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, сейчас школа не является «посольской в классическом понимании». Она работает на основании коммерческого контракта с тремя посольствами — США, Великобритании и Канады и российской лицензии не имеет.

Как сообщила газете глава московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных организаций Карина Чернякова, с некоторыми пунктами из перечня документов для получения лицензии у школы могут возникнуть проблемы. Школа, по словам Черняковой, должна предоставить учебный план и образовательную программу, соответствующие федеральному образовательному стандарту.

Руководство школы на запрос издания о комментарии не ответило.

В конце 2016 года CNN со ссылкой на осведомленного американского чиновника сообщил о закрытии школы в ответ на введенные США санкции, однако МИД опроверг это сообщение.

Вашингтон ввел санкции против России в ответ на «вмешательство в выборы» в декабре 2016 года, а Госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. По мнению ведомства, они действовали «не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом». В МИД России пообещали ответить «зеркальными мерами».

Теги: США , Посольство США
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