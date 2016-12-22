Южнокорейский самолет приземлился в Японии из-за задымления в кабине
Общество, 08:16
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Южнокорейский самолет приземлился в Японии из-за задымления в кабине
Южнокорейский Boeing 737 приземлился в Японии с задымленной кабиной пилотов, сообщает Reuters.
По данным агентства, пожара на судне нет, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал. Самолет вылетел в Фукуоку из Пусана. Пилоты сообщили японским авиадиспетчерам о дыме в кабине при подлете к аэропорту.
Причины задымления устанавливаются.