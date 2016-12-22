Суд дисквалифицировал главу Находки из-за поправок в уставе города

Суд дисквалифицировал главу администрации Находки Андрея Горелова на один год. Причиной стало то, что администрация не опубликовала в установленный срок внесенные поправки в устав города, сообщает «Интерфакс».
Суд признал главу администрации виновным по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Прокуратура обвинила Горелова в том, что он не опубликовал в срок решение городской думы о внесении изменений в городской устав.
Дума города изменила его в части требований к главе администрации. Депутаты решили дополнить их пунктом, согласно которому глава города«обязан оформить допуск к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законодательством тайну».
В настоящее время Горелов продолжает исполнять свои обязанности в качестве главы города. Он намерен обжаловать решение о своей дисквалификации в суде.
В соответствии с КоАП, дисквалификация подразумевает лищение права на замещение должностей гражданской и муниципальной службы. Она может выноситься на срок от шести месяцев до трех лет.