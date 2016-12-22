Подозреваемая по делу об утечке секретного доклада АНБ не признала вину

Американка Ли Виннер, которую обвинили в утчечке секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) США не признала свою вину. Об этом сообщает Reuters.
В суде Виннер заявила о своей невиновности. Ее дело рассматривается федеральным судьей в штате Джорджия. Если ее все же признаю виновной, то ей будет грозить до 10 лет лишения свободы.
Виннер работала в компании Pluribus International Corporation, вподрядчика силовых структур США. По версии следствия, она передала изданию The Intercept секретный доклад АНБ, в котором была информация о вмешательстве «русских хакеров» в выборы в США. Во время внутренней проверки в компании Виннер было установлено, что она распечатала засекреченный доклад. После этого, полагают следователи, она передала его журналистам.
Виннер была арестована 6 июня, на следующий день после публикации секретного доклада. В докладе говорилось о взломе хакерами российских спецслужб программного комплекса, который задействован в выборах президента США. В Крмле данные доклада опровергли.
После ареста свою поддержку Виннер выразил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Портал WikiLeaks объявил награду в $10 тыс. за информацию о человеке, который выдал Виннер властям.