Госдеп объяснил авиаудар по силам Асада самозащитой

Авиаудар, нанесенный коалицией по проправительственным силам в Сирии в районе города Ат-Танф был оборонительным и не приведет к эскалации военного конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

Она пояснила, что в Ат-Танф расположена тренировочная база для наземных сил коалиции. В продвижении сил Асада в районе города коалиция увидела угрозу для своих союзников, в связи с чем решила нанести заблаговременный удар. «Коалиция по-прежнему готова защищать себя в то время, как силы режима наступают на Ат-Танф или иным образом угрожают коалиционным силам», — заявила дипломат. Она подчеркнула, что расценивать эти действия авиации коалиции, как признак эскалации конфликта, нельзя.

Удар авиация коалиции США по силам Асада в районе города Ат-Танф стал третьей атакой на проправительственные силы за последний месяц. О предыдущих ударах стало известно 19 мая и 6 июня.

Россия осудила удары коалиции по проправительственным силам в Сирии. МИД заявил, что подобные действия являются нарушением международного права. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя авиаудар, потребовал созвать совещание Совета безопасности ООН в связи с продолжающимися атаками коалиции на силы сторонников Асада.