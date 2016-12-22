В США около 40 человек пострадали в аварии автобуса с прихожанами церкви

В США, в штате Алабама, перевернулся автобус, на котором ехали прихожане баптистской церкви, среди которых было много учащихся. В аварии пострадали 38 человек, один из пассажиров погиб, сообщает Fox News.

Авария произошла неподалеку от города Атланта. Автобус с учащимися направлялся в аэропорт, откуда они должны были отправиться в миссионерскую поездку в Африку. Как сообщает местный телеканал Fox 5, на место аварии были направлены три медицинских вертолета для транспортировки пострадавших в госпиталь. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Помимо автобуса, в аварию также попали две машины, одна из них марки Mercedes. Один из автомобилей врезался в деревья рядом с местом ДТП. Точне обстоятельства и причины аварии пока неизвестны. Корреспондент Fox 5 опубликовал в своем Twitter видео с места аварии. На нем видно, что к месту ДТП прибыло большое число машин полиции и экстренных служб.

В конце марта в Техасе автобус с прихожанами баптистской церкви врезался в пикап, ехавший по встречной полосе. В аварии погибли 12 человек, большинство из которых были людьми пожилого возраста.