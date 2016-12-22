Четыре страны признали связанные с Катаром организации террористическими

Четыре арабские страны, разорвавшие ранее дипломатические отношения с Катаром, внесли 12 юридических и 59 физических лиц, связанных с этим государством, в террористический список. Он был опубликован на сайте правительственного информагентства Саудовской Аравии.

Меры против связанных с Катаром лиц и организаций приняли Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн. В частности, в список, помимо граждан Катара, попали представители этих четырех стран, а также граждане Иордании, Йемена, Ливии и Кувейта. По мнению властей четырех государств, все они оказывают финансовую поддержку боевикам и террористам. В список попали в том числе и представители правящей элиты Катара — так, в нем оказался экс-глава МВД Катара и членом правящего дома эмира государства Абдулла бин Халид Аль Тани.

В списке организаций, оказывающих помощь террористам, оказались юридические лица из Катара, Бахрейна и Ливии. Среди них есть несколько благотворительных фондов, волонтерский центр и несколько оппозиционных политических движений в Бахрейне. Кроме того, в списке упоминается IT-компания Doha Apple Company.

Как сообщает Reuters, Катар пока не отреагировал на опубликованный список. Однако представитель правительства этого государства напомнил, что Катар придерживается всех резолюций ООН по борьбе с финансированием терроризма.

К настоящему моменту, дипотношения с Катаром разорвали десять стран: Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия, Маврикий, Мальдивская Республика, Мавритания, Ливия, Коморские острова, Йемен, и Объединенные Арабские Эмираты. Правительства этих государств обвиняют власти Катара в поддержке и финансировании экстремистских движений и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.