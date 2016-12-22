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КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракет
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КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракет
Политика, 02:43
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КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракет

Северная Корея объявила о проведении успешного испытания нового типа крылатых ракет. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

Агентство подтвердило, что Пхеньян испытал ракеты класса «земля — корабль». За испытаниями лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын и высокопоставленные члены руководства страны. Впервые ракета этого типа была представлена во время военного парада по случаю 105-го дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, проведенного в апреле. Как сообщает ЦТАК, характеристики ракеты были улучшены по сравнению с теми образцами подобного вооружения, которые стоят на вооружении КНДР.

​О запуске крылатых ракет Северной Кореей стало известно в ночь на 8 июня. Как сообщили в Сеуле, ракеты были запущены с восточного побережья страны и пролетели порядка 200 км. О пусках был проинформирован президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун.

В начале июня из-за продолжения Пхеньяном собственной ракетной программы, Совбез ООН наложил на Северную Корею новые санкции. Под ограничения попали 14 физических и четыре юридических лица. Попавшим под санкционный список лицам запрещен въезд в зарубежные страны. Также будут заблокированы счета компаний и лиц, попавших под новые санкции. 

Теги: КНДР , запуск ракеты
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