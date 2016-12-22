В МВД назвали причину схода электрички с рельсов в Санкт-Петербурге

Причиной схода электрички с рельсов в Куррортном районе Санкт-Петербурге могли стать действия машиниста. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
В пресс-службе ведомства рассказали, что авария могла произойти из-за того, что машинист начал движение на запрещающий сигнал семафора. Транспортная полиция уже начала проверку инцидента.
Доследственную проверку аварии также начали в Следственном комитете (СКР). «По факту инцидента начата проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. На место выехали следователи и криминалисты», — сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.
Электричка, следовавшая по маршруту Санкт-Петербург — Кирилловское сошла с рельсов вечером 8 июня в Курортном районе города. В поезде находились 120 человек, в том числе 15 детей. Никто из них не пострадал. МЧС эвакуировало пассажиров электропоезда автобусами в Санкт-Петербург и Сестрорецк. Из-за аварии произошли задержки в движении нескольких поездов, в том числе и экспресса «Аллегро», следовавшего из Хельсинки.