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Шотландская епископальная церковь одобрила заключение гей-браков
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Шотландская епископальная церковь одобрила заключение гей-браков
Общество, 20:59
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Шотландская епископальная церковь одобрила заключение гей-браков

Шотландская епископальная церковь разрешила однополым парам заключать браки в церкви, сообщает Би-би-си.

Синод церкви в Эдинбурге (высший церковный совет) проголосовал за то, чтобы отменить каноническую поправку, которая определяла брак как союз мужчины и женщины. При этом священники, которые считают, что венчание гомосексуальных пар противоречит их убеждениям, смогут отказаться от проведения ритуала.

Шотландская епископальная церковь принадлежит к сообществу Англиканских церквей, поэтому теперь однополые пары из любой англиканской деноминации могут попросить обвенчать их в храмах Шотландской епископальной церкви.

Как отмечает Би-би-си, Шотландская епископальная церковь стала первой из Англиканского сообщества, принявшей подобное решение по поводу заключения однополых союзов.

Гражданские однополые союзы легализованы в Шотландии с 2014 года, однако представители Римско-католической и Шотландской епископальной церквей тогда этот шаг не поддержали.

В 2016 году вопрос о допустимости заключения однополых браков был направлен для обсуждения в семь епархий Шотландской епископальной церкви. При этом шесть из них поддержали это предложение, а епархия Абердин и Оркней проголосовала против.

Теги: однополые браки , Шотландия , англиканская церковь , епископальная церковь
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