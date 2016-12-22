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Молдавская полиция сняла номера с автомобиля главы МИД Приднестровья
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Молдавская полиция сняла номера с автомобиля главы МИД Приднестровья
Политика, 20:09
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Молдавская полиция сняла номера с автомобиля главы МИД Приднестровья

Молдавская полиция сняла номера со служебного автомобиля главы МИД непризнанной Приднестровской республики Виталия Игнатьева из-за того, что они не соответствуют молдавским стандартам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Наталью Головко.

По ее словам, в тот момент, когда это происходило, самого Игнатьева в автомобиле не было.

В МИД Приднестровья эту информацию назвали провокацией.

В своем официальном заявлении Тирасполь уточнил, что инцидент произошел на автотрассе Бендеры — Кишинев, а самому Игнатьеву был выписан штраф «за использование номерных знаков неустановленного образца».

Во внешнеполитическом ведомстве непризнанной республики «рассматривают данную провокацию как очередной демарш, направленный на осознанное обострение отношений с Приднестровьем», — говорится в комментарии МИД непризнанной республики.

В документе также подчеркивается, что сотрудники полиции Молдовы «детально информированы» о транспортных средствах и регистрационных номерных знаках автомобилей Приднестровской республики, которые регулярно используются для служебных поездок в Кишинев.

Теги: Приднестровье , дипломатические отношения , Кишинев , Молдова
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