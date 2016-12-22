Коалиция США нанесла новый удар по поддерживающим Асада силам в Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла в Сирии авиаудар по силам, поддерживающим режим президента страны Башара Асада. Об этом сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон, передает Reuters.

Беспилотник, который принадлежит проправительственным силам в Сирии, сбили после того, как он открыл огонь по позициям коалиции, уточнил Диллон. В результате случившегося никто не пострадал, отметил он.

На своей странице в Twitter Диллон также написал, что силы коалиции уже в третий раз нанесли удар по силам, которые поддерживают режим Асада в Сирии в ответ на «угрозу для коалиции».

Вместе с тем он добавил, что коалиция США не стремится бороться с правительственным режимом в Сирии или силами, которые этот режим поддерживают. «Тем не менее мы по-прежнему готовы защищать себя от любой угрозы», — подчеркнул он.

Ранее, 6 июня, авиация международной коалиции нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что проправительственные силы вновь вошли в созданную по договоренности бесконфликтную зону и использовали «танки, артиллерию и средства ПВО». По оценке Пентагона, численность группы сирийских военных составила 60 человек.



