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В Госдуме предложили разрешить судьям выносить смертные приговоры
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В Госдуме предложили разрешить судьям выносить смертные приговоры
Общество, 19:43
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В Госдуме предложили разрешить судьям выносить смертные приговоры

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил разрешить судам выносить смертные приговоры с отсрочкой исполнения наказания до отмены моратория на высшую меру наказания. Об этом депутат заявил журналистам, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что предлагает выносить смертные приговоры в отношении террористов, но отсрочить его исполнение до того момента, когда «появится всеобщее осознание того, что эту меру наказания надо применять». «Приговор выносить, но не применять смертную казнь. Пусть [осужденный] отбывает наказание», — отметил Пискарев.

«Наступит время, когда и Европа тоже поймет, что нужно применять эту меру наказания», — уверен он. К тому моменту у тех, кто отбывает наказание за терроризм, уже будет приговор», — отметил депутат. Отвечая на вопрос о возможности судейских ошибок, Пискарев указал на «полную гарантию от ошибок» на сегодняшний день — отсрочку исполнения приговора.

Глава комитета Госдумы добавил, что намерен обсудить ​свою идею с экспертами, в числе которых известные адвокаты.

Мораторий на смертную казнь в России действует с 1996 года после вступления в Совет Европы. Срок моратория истекал зимой 2010 года, однако в конце 2009 года Конституционный суд продлил его действие до того момента, пока Госдума не ратифицирует протокол об отмене смертной казни. Высшей мерой наказания на сегодняшний день является пожизненное заключение.

За последние 15 лет в России в два раза выросла доля сторонников продления моратория на смертную казнь. Согласно исследованию социологов Левада-центра, их число выросло с 12% в 2002 году до 25% в 2017 году.


 

Теги: Госдума , смертный приговор
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