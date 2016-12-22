СМИ узнали о выдаче «Роснефти» по ошибке части экономической зоны Японии

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) решили срочно поменять ​границы Центрально-Татарского участка «Роснефти» в Японском море из-за того, что он частично находится в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст пояснительной записки к проекту соответствующего распоряжения правительства.

Как следует из документа, решение правительства о выдаче лицензии на участок с точными географическими координатами было согласовано с ФСБ, Минобороны, Росрыболовством и другими заинтересованными ведомствами. Кроме того, в конце 2016 года «Роснефть» подписала соглашение об основных условиях сотрудничества на Центрально-Татарском участке с консорциумом японских компаний, куда вошли Marubeni Corporation, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation и INPEX Corporation.



Однако при оформлении лицензии на право пользования участком, говорится в пояснительной записке, была допущена техническая ошибка, которая позволила неверно определить координаты объекта. Таким образом, получилось, что южная часть участка стала заходить на территорию исключительной экономической зоны Японии.



В 2016 году в российском Минприроды прошло совещание, где обсудили возможность скорректировать южные границы Центрально-Татарского участка. В результате корректировки площадь участка уменьшится на 735 кв. км — с 29,803 тыс. кв. км до 29,068 тыс. кв. км, пишет издание.



​Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не смог предоставить РБК оперативный комментарий.

Прогнозные ресурсы нефти на участке составляют 16,5 млн т нефти по категории D1 локализованные, 3,1 млн т — по D1 и 31 млн т — по D2. Ресурсы газа — 86,2 млрд куб. м по категории D1 локализованные, 6,5 млрд куб. м — по D1 и 68,1 млрд куб. м — по D2.