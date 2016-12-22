В Лондоне с Трафальгарской площади эвакуировали людей

В Лондоне сотрудники полиции эвакуировали людей с Трафальгарской площади и со станции метро «Чаринг-Кросс» из-за найденного «подозрительного предмета». Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на представителя лондонской полиции.

По его словам, предмет обнаружили на улице Дунканон. Сообщение о найденном «подозрительном предмете» поступило в 14:40 по местному времени (16:40 мск), уточнил представитель полиции.

Он пояснил, что станцию «Чаринг-Кросс» закрыли в качестве меры предосторожности. На месте, где обнаружили предмет, работают сотрудники полиции, добавил он.

Позднее лондонская полиция в своем Twitter сообщила, что найденный предмет не имеет отношения к возможной террористической угрозе. В результате случившегося никто не пострадал, отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что «инцидент разрешен» и в скором времени оцепление с площади будет снято.

В Лондоне вечером 3 июня произошел теракт. Фургон на Лондонском мосту наехал на пешеходов, после чего проехал до рынка Боро. Там из фургона вышли трое мужчин и начали атаковать прохожих охотничьими ножами. Сотрудники полиции застрелили нападавших. На телах мужчин обнаружили муляжи взрывных устройств. В результате произошедшего погибли семь человек. Еще 50 человек пострадали.