Белоруссия заявила о передаче России разыскиваемого в Чечне чемпиона ММА

Задержанный в Белоруссии чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) и объявленный в Чечне в розыск Мурад Амриев будет передан России. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

«Задержанный был опрошен. Сейчас спортсмен находится в Добрушском РОВД, где и будет находиться до момента организации передачи», — заявил представитель отдела информации и общественных связей УВД Юрий Пилькевич. По словам собеседника агентства, Амриев будет передан России после того, как будут оформлены его документы на высылку в принудительном порядке.

В то же время адвокат спортсмена Мурада Амриева Петр Заикин и его белорусский коллега зашли в добрушский ОВД, чтобы встретиться с бойцом, рассказал РБК председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. «Сейчас они в ОВД и пытаются добраться до Амриева. Только доехали, так как с ночи вводили в заблуждение — все время говорили толи он в Гомеле, толи вскоре направят. В 16:30 официально заявили, что Амриев в Добрушах и с утра ни одна машина это ОВД не покинула, следовательно, он вероятно там», — заявил Каляпин.

По его словам, главная задача адвокатов сейчас — добиться встречи с подзащитным и подписать заявление с просьбой о предоставлении убежища. «Это единственный шанс предотвратить депортацию Амриева в Россию. Сейчас поступила информация, что есть политическое решение Минка выдать его вечером чеченским силовикам на границе», — добавил правозащитник.

Ранее Амриева задержали пограничники белорусского города Добруш. По словам главы Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, 8 июня он будет доставлен в Гомель, сообщал телеканал «Дождь».

Амриев был задержан сотрудниками МВД в Брянской области 5 июня. Дежурный Брянского линейного отделения МВД России на транспорте сообщал РБК, что Амриев находился в изоляторе временного содержания, а решение о передаче его в Чечню еще не было принято.

На следующий день адвокат Мурада Амриева заявил РБК, что полицейские отпустили Амриева. Вследствие этого, по информации адвоката, сотрудники МВД не смогут «процессуально передать» Амриева представителям Чечни. «Ведь он [Амриев] освобожден», — отметил Заикин, добавив, что «полностью» в данном случае «риски снимать нельзя».

В Чечне ​борца обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта. По данным правозащитников, несколько лет назад Амриеву легально выдали паспорт, однако в нем был неправильно указан год его рождения. На этом основании сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

По версии адвоката Амриева, задержание чемпиона мира по ММА не было связано с преследованием его по статье Уголовного кодекса, а касалось заявлений борца «о кровной мести со стороны высокопоставленного чиновника полиции Чечни». Об этом сообщала «Новая газета» со ссылкой на родственников Амриева.