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В Исаакиевском соборе закрыли отдел по взаимодействию с РПЦ
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В Исаакиевском соборе закрыли отдел по взаимодействию с РПЦ
РПЦ и реституция, 17:17
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В Исаакиевском соборе закрыли отдел по взаимодействию с РПЦ

В Исаакиевском соборе закрылся отдел по взаимодействию с РПЦ. Об этом РБК рассказал руководитель пресс-службы Исаакиевского собора Мария Морозова. «Это не новости. Это уже случилось давным-давно», — добавила она.

Бывший директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил РБК, что отдел по взаимодействию с РПЦ закрылся в музее вместе с его уходом. По его словам, распоряжение о закрытии отдела отдал он сам. «Отдел начал работать в октябре 2016 года, а 31 мая 2017 года он существовать перестал. Создание такого отдела не помогло облегчить ситуацию. Зачем музею лишняя структура, если договариваться надо очевидно как-то иначе?» — сказал Буров.

Пост главы отдела по взаимодействию с РПЦ занимала Таисия Бартова-Грозовская. В разговоре с РБК она заявила, что уволилась из музея одновременно с бывшим директором Николаем Буровым. «Решение закрыть отдел — это уже решение нового руководства, меня это больше не касается», — сказала она.

Исполняющим обязанности директора музея «Исаакиевский собор» с 31 мая стала писательница Ирада Вовненко. Позже, по информации «Фонтанки», губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко потребовал сменить руководителя Исаакиевского собора. Полтавченко в рамках Петербургского международного экономического форума опроверг смену главы музея «Исаакиевский собор». «Ирада Вовненко была назначена 31 мая, и нет необходимости менять ее через два дня. Как работала, так и будет пока работать», — сказал Полтавченко агентству «Интерфакс».

Губернатор также назвал два условия, при которых Исаакиевский собор будет передан церкви: РПЦ должна официально обратиться к властям города (по словам Полтавченко, церковь такого обращения к властям не направляла), а также должны быть соблюдены «все процедуры, предусмотренные федеральным законом».

Георгий Полтавченко 10 января 2017 года заявил о том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. Собор планируется передать 12 июля — в день святых Петра и Павла.

Теги: Санкт-Петербург , РПЦ , Исаакиевский собор
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