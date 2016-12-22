В Одессе отменили концерт российского рэпера после угроз активистов

Запланированное в Одессе выступление российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, отменено, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

«Выступление исполнителя Мот (РФ), которое было запланировано на 10 июня в ночном клубе «Боно» в Одессе, отменено», — написал он.

В комментариях под этой записью Форостяк уточнил, что концерт Мота отменен из-за того, что он ездил выступать в Крым.

Ранее украинский телеканал «Эспрессо» сообщил, что активисты​ намерены сорвать концерт Мота в Одессе. «Задача максимум — выдавить из нашего рынка всех, кто пел в Крыму или проявлял открытую пренебрежение по отношению к Украине во время войны. Кстати, наша следующая протестная акция касается выступления российского исполнителя Мота 10 июня в Одессе», — цитировал телеканал инициатора протестов Сергея Стерненко.

В этом году из-за посещения Крыма Украина запретила въезд на свою территорию певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». В 2015 году, уже после присоединения Крыма к России, Самойлова выступила на фестивале «Мир спорта и добра» в городе Керчи, въехав туда со стороны России.

Украинские власти считают незаконным посещение Крыма без специального разрешения СБУ, так как рассматривают полуостров как аннексированную территорию.