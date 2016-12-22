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Суд попросил у «Роснефти» доказательства продажи нефти за доллары
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Суд попросил у «Роснефти» доказательства продажи нефти за доллары
Бизнес, 16:41
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Суд попросил у «Роснефти» доказательства продажи нефти за доллары

Арбитражный суд Башкирии попросил «Роснефть», «Башнефть» и Башкирию представить доказательства продажи нефти и нефтепродуктов за доллары США в рамках судебного разбирательства по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб., передает «Интерфакс». Об этом говорится в определении суда.

В то же время компания «Система-Инвест» и АФК «Система» должны представить документально обоснованный отзыв, отмечает агентство. Кроме того, «Система» должна будет представить доказательства того, что она направила в отношении «Системы-Инвест» ходатайство о привлечении Росимущества в качестве третьего лица.

Иск в Арбитражный суд Башкирии о взыскании с АФК «Система» 106,6 млрд руб. ​«Роснефть» подала 2 мая. По мнению компании, именно на такую сумму структуры «Системы» нанесли убытки «Башнефти», которую контролировали до конца 2014 года. «Система» «злоупотребляла своими правами» во время реорганизации весной 2014 года, считают в «Роснефти».

В конце мая «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. Представитель компании Михаил Леонтьев в разговоре с РБК пояснял, что «Роснефть» переоценила требования с учетом обесценения рубля.

В свою очередь официальный представитель АФК «Системы» в беседе с РБК назвал увеличение суммы иска до 170,6 млрд руб. чем-то из области «ненаучной фантастики».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью газете Financial Times рассказал, что компания подала иск к АФК «Система» для того, чтобы защитить права акционеров. Он также отметил, что у него нет личного конфликта с Владимиром Евтушенковым.

Ранее Сечин заявлял, что не исключает возможность заключения мирового соглашения с «Системой». По информации ТАСС, в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) глава «Роснефти» сказал, что «возможно всё».

Теги: АФК «Система» , "Башнефть" , "Роснефть"
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