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В китайском городе Циндао запретили иметь больше одной собаки на семью
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В китайском городе Циндао запретили иметь больше одной собаки на семью
Общество, 16:38
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В китайском городе Циндао запретили иметь больше одной собаки на семью

В городе Циндао на востоке Китая в четверг, 8 июня, вступили в силу правила, запрещающие семьям владеть более чем одной собакой. В случае нарушения правил жителям города может грозить штраф в размере до 2 тыс. юаней (около $300), сообщает китайский портал Sina.

Все собаки должны быть зарегистрированы. Власти будут выдавать таким собакам специальные бирки, за это придется заплатить 400 юаней (около $60). Выгуливать собаку без бирки запрещается. В случае нарушения этих правил собака может быть конфискована властями.

Кроме того, жителям города запрещается проводить или проносить собаку в офисы, учебные заведения, на спортивные площадки, пляжи и ряд других общественных мест. В транспорте, включая такси, владельцы должны перевозить собак в специальных сумках. Эти положения не распространяются на собак-поводырей незрячих жителей города.

Аналогичные запреты действуют с 2009 года в другом городе Китая, Чэнду, находящемся в провинции Сычуань в центральном регионе страны.

На территории Китая с 1979 по 2015 год проводилась политика ограничения рождаемости, она получило название «одна семья — один ребенок». Власти приняли такую программу из-за дефицита ресурсов в стране, также они объясняли необходимость ограничений проблемами доступа к образованию и медицине. Послабления делались для жителей сельской местности и представителей нацменьшинств. С 1 января 2016 года власти разрешили китайцам заводить двух детей. Власти настаивали, что такие послабления нужны, чтобы обеспечить экономический рост КНР.
Теги: Китай , собаки , Циндао
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