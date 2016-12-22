«Яндекс» выступил против перечня не подлежащих блокировке сайтов

«Яндекс» выступил против так называемых белых списков Роскомнадзора — перечня сайтов, которые не подлежат блокировке. Об этом РБК заявил представитель компании.

«Надеемся, что белые списки — временные рекомендации. Нельзя, чтобы такая практика была закреплена на системном уровне», — заявил он.

Ранее, 7 июня, издание Roem.ru со ссылкой на свои источники сообщило, что Роскомнадзор разослал провайдерам список сайтов, «доступ к которым рекомендуется не ограничивать». В частности, там указывались 2257 сайтов, среди которых были сайты правительства России и других госорганов, а также «Яндекс», Google, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и другие популярные ресурсы.

Как впоследствии прокомментировал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, подобный список ведомство рассылает операторам с 2016 года. «В списке социально значимые ресурсы. Он необходим, чтобы небольшие операторы не осуществляли сопутствующую блокировку таких сайтов», — отметил Ампелонский РБК.

С конца мая пользователи начали жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram и онлайн-кинотеатра Ivi.ru. Также появились сообщения о том, что два технических сайта mc.yandex.ru (счетчик «Яндекса») и code.jquery.com (облачное хранилище библиотек JavaScript), которые обеспечивают работу многих популярных ресурсов, оказались недоступны. Как пояснил Роскомнадзор в среду, 7 июня, «добропорядочные сайты» могли быть заблокированы в результате действий злоумышленников, а также в ситуации, когда оператор связи самостоятельно определяет адрес запрещенного интернет-ресурса.

«Ситуация предсказуемая, — прокомментировали РБК в пресс-службе «Яндекса». — Об этом еще несколько лет назад предупреждали все эксперты отрасли. Блокировка по доменным именам и IP-адресам может привести к блокировке добросовестных интернет-ресурсов и негативно сказаться на российской интернет-индустрии в целом. Всё упиралось и упирается в возможности технологической инфраструктуры».

По данным «Роскомсвободы», причиной ограничения доступа к некоторым добросовестным ресурсам стало то, что неизвестный владелец заблокированного Роскомнадзором домена dymoff.space решил добавить в DNS-сервер (осуществляет соединение с сайтом при помощи IP-адреса и домена) несколько ресурсов, таких как Telegram, Facebook, Badoo, Pikabu, «Одноклассники», сайт РЖД, Mail.ru, РБК, Booking.com, НТВ, Reg.ru, технический сайт системы «Ревизор». Таким образом, у ряда провайдеров эти сайты оказались недоступны. Как отмечалось в сообщении «Роскомсвободы», это стало возможно благодаря «дыре» в системе блокировки Роскомнадзора, из-за которой любой злоумышленник может инициировать блокировку добропорядочного сайта.