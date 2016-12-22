В Сбербанке опровергли проверку всех офисов в Москве из-за угрозы взрыва

Сбербанк опроверг сообщения о начавшейся проверке всех офисов в Москве из-за угрозы взрыва. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Сбербанка.
«Появившаяся в СМИ информация о проверках офисов Сбербанка в Москве из-за звонка о минировании не соответствует действительности. Офисы работают в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что не располагают информацией о сообщениях с угрозами взрывов в офисах Сбербанка.
Ранее портал Life сообщал о том, что сотрудники полиции начали проводить проверку всех офисов Сбербанка в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. По информации издания, в экстренные службы позвонил мужчина и заявил, что в одном из отделений Сбербанка произойдет взрыв. После этого оперативные службы выехали «на все адреса офисов» банка, уточняло издание.