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Transparency ответила на просьбу Поклонской возбудить уголовное дело
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Transparency ответила на просьбу Поклонской возбудить уголовное дело
Политика, 15:19
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Transparency ответила на просьбу Поклонской возбудить уголовное дело

В организации ​Transparency International «удивлены реакцией» депутата Госдумы Натальи Поклонской на публикацию расследования о ее имуществе. Об этом РБК заявил руководитель PR-отдела организации Глеб Гавриш.

По его словам, «речь о небольшом по сравнению с другими расследованиями имуществе». «Мы не рассчитывали специально на какую-либо реакцию от Поклонской, исходя из ее темперамента. Факт личных качеств человека не рассматривается в ходе расследования — важно только, чтобы чиновники выполняли законодательство по части коррупции», — рассказал Гавриш.

На требование Поклонской возбудить дело по ст. 137 УК РФ (распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка) представитель Transparency заявил, что вся информация на сайте была размещена» ​на законных основаниях». «Никакой личной информации, информации, которая не подлежит разглашению, мы не размещали», — сказал Глеб Гавриш.

Ранее Поклонская направила депутатский запрос в Генпрокуратуру, ФСБ и СК на проверку ​организации Transparency International Russia. Депутат пояснила, что опубликованный на сайте организации материал о ее имуществе содержит «провокационную и клеветническую» информацию.

Transparency International 7 июня заявила, что Наталья Поклонская не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость. Речь шла о квартире в Донецке и о служебной квартире в Симферополе. В свою очередь Поклонская в беседе с РБК опровергала эту информацию и сообщала о намерении инициировать депутатский запрос в Генеральную прокуратуру.

Теги: Transparency International , Наталья Поклонская , депутатский запрос
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