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В Москве задержали администратора одной из «групп смерти»
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В Москве задержали администратора одной из «групп смерти»
Общество, 14:58
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В Москве задержали администратора одной из «групп смерти»

МВД задержало в Москве администратора одной из «групп смерти» в социальной сети. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, ранее в Челябинской области в больницу была доставлена 14-летняя девушка при попытке суицида, она состояла в «группе смерти» в одной из социальных сетей и выполняла задания администратора группы. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Правоохранители задержали подозреваемого 6 июня в Москве и этапировали в Челябинск, он оказался 26-летним жителем столицы. В ходе обысков у него были изъяты пять телефонов, планшетный компьютер и несколько сим-карт. Мужчина подтвердил, что являлся администратором такой группы, в нее входили 32 несовершеннолетних. Подозреваемый давал им задания на причинение вреда своему здоровью с целью доведения до суицида.

Ранее, в марте 2017 года, Следственный комитет возбудил уголовное дело против администратора «группы смерти» во «ВКонтакте» Филиппа Лиса за попытку доведения несовершеннолетней до самоубийства. По данным СК, Филипп Лис весной 2016 года размещал в группе «ВКонтакте» аудио, видео, а также высказывания, пропагандирующие тематику суицида. В это же время он отправлял 16-летней жительнице Астрахани в социальных сетях сообщения с призывом к суициду.

Тема «групп смерти» начала обсуждаться в 2016 году, когда «Новая газета» выпустила материал, в котором рассказывалось о закрытых группах «ВКонтакте», где подростков призывали к суицидам. По данным издания, с ноября 2015 года по апрель 2016 года более сотни детей, которые состояли в группах, покончили с собой.

Теги: МВД , «группы смерти»
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