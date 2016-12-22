Глава МИД Катара приедет с визитом в Москву

Министр иностранных дел Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани приедет в Москву в субботу, 10 июня. Он проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встречи с президентом Владимиром Путиным не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее агентство со ссылкой на источник в МИД России сообщило о визите Мохаммеда Аль Тани и о планирующихся переговорах с Лавровым в субботу. Позже в российском посольстве в Катаре ТАСС заявили, что глава МИД Катара посетит Москву не 10, а 9 июня.

Министры иностранных дел России и Катара провели телефонный разговор 5 июня, они обсудили ситуацию вокруг разрыва рядом стран дипломатических отношений с Дохой. Также с замминистра Михаилом Богдановым встретился посол Катара в Москве Фахд Аль-Аттый, темой встречи также стало обострение ситуации вокруг страны.

Десять стран разорвали отношения с Катаром: ОАЭ, Саудовская Аравия, Коморские острова, Мавритания, Ливия, Бахрейн, Йемен, Египет, Маврикий и Мальдивская Республика. Эти государства заявили, что Доха поддерживает экстремистские и террористические организации и пытается вмешаться во внутренние дела других стран. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что государства потребуют от Катара приостановить финансирование таких организаций, а также сократить финансирование телеканала Al Jazeera.