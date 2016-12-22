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Суд оставил в СИЗО арестованного за призывы к беспорядкам математика
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Суд оставил в СИЗО арестованного за призывы к беспорядкам математика
Общество, 13:58
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Суд оставил в СИЗО арестованного за призывы к беспорядкам математика

Мосгорсуд признал законным и продлил срок задержания для преподавателя математики Дмитрия Богатова. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Решение Пресненского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — заявил судья. Ранее Пресненский суд Москвы продлил срок задержания Богатова до 30 июня.

Изначально Пресненский суд Москвы арестовал Богатова до 8 июня. Следствие просило суд продлить срок задержания до 30 июня для того, чтобы провести ряд психолого-лингвистических экспертиз. Адвокат Богатова выступил против продления ареста, мотивировав это тем, что мать обвиняемого может внести за Богатова «более 1 млн руб.» в качестве залога. Адвокат математика также просил отправить его под домашний арест.

Также следствие просило приобщить к делу письмо из ФСБ, в котором указано, что лингвисты из Института языковедения РАН обнаружили в публикациях, выпущенных под псевдонимом «Айрат Баширов», «лингвистические и психологические признаки» публичных призывов к терроризму.

По версии следствия, 29 марта в интернете были опубликованы призывы к совершению 2 апреля в центре Москвы «действий экстремистского характера». Следователи установили, что публикацией сообщений занимался мужчина 1992 года рождения, позже его задержали. Имя задержанного при этом не называлось. Богатов отрицает свою причастность к публикациям. По его словам, в момент публикации он был в спортзале, а затем пошел с женой в магазин, о чем свидетельствуют записи с видеокамер.

6 апреля стало известно о том, что 24-летний преподаватель математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрий Богатов был задержан за призывы к несанкционированной массовой акции 2 апреля. Первоначально суд отказался арестовывать Богатова и отпустил математика под подписку о невыезде, но позже его арестовали.

Изначально Богатов обвинялся по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Затем Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Богатова по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Теги: арест , уголовное дело , математик , Дмитрий Богатов
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