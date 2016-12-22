Верховный суд в Осло отказал Брейвику в жалобе на нарушение прав человека

Верховный суд Норвегии не будет рассматривать апелляцию, поданную серийным убийцей Андерсом Брейвиком, который протестует против условий его содержания в тюрьме, сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

«Апелляционная комиссия Верховного суда 8 июня 2017 года единогласно приняла решение о том, чтобы не рассматривать апелляцию Андерса Брейвика по делу, возбужденному им против государства», — говорится в документе.

Суд указал, что в запросе Брейвика нет никаких свидетельств тому, что его права каким-либо образом сейчас нарушаются. Его одиночное содержание в трехкомнатной тюремной камере не нарушает права человека, решил суд. «Никакая часть апелляционной жалобы Брейвика не может быть удовлетворена Верховным судом», — говорится в заявлении.

Адвокат Брейвика Остейн Сторрвик заявил, что намерен обжаловать решение норвежского Верховного суда в Европейском суде по правам человека. «Мы намерены обратиться в Страсбург как можно быстрее», — цитирует его слова агентство.

​Брейвик подал апелляцию в Верховный суд Норвегии, после того как в начале марта его жалобу на «бесчеловечное обращение» в тюрьме отклонил апелляционный суд. Тогда адвокаты Брейвика указывали, что их подзащитный находится в изоляции и не может контактировать с другими заключенными. Однако суд счел эту меру оправданной, так как Брейвик отказался раскаяться в содеянном, а также из-за риска того, что другие заключенные могут попытаться с ним расправиться.

Брейвик был осужден за двойной теракт и приговорен к 21 году лишения свободы в 2011 году.

22 июля 2011 году он заложил бомбу в автомобиль в правительственном квартале Осло, а также расстрелял участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя. Жертвами его нападения на острове стали 69 человек (в основном подростки), а от взрыва заминированного автомобиля в Осло погибли еще восемь человек. ​