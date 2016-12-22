РЖД потребовалось еще 50 млрд руб. на инвестпрограмму

Глава РЖД Олег Белозеров в четверг, 8 июня, рассказал, что инвестпрограмма уже была увеличена до 495 млрд руб., и компании понадобились дополнительные средства. РЖД хотят повысить ее до 510 млрд руб., сказал Белозеров на форуме «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи.

В ответ на вопрос журналистов, когда инвестпрограмма успела вырасти с заявленных ранее 459,5 млрд руб., Белозеров сказал: «Уже повысили и еще хотим (повысить. — РБК) до 510 млрд руб.». Белозеров уточнил, что сейчас у компании ​большой набор проектов, в том числе Кызыл — Курагино и строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово в обход Украины.

22 декабря 2016 года стало известно, что совет директоров РЖД принял решение направить на инвестпрограмму 459,5 млрд руб. До этого, 2 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию железнодорожного транспорта в сообщал, что в 2017 году инвестпрограмма РЖД вырастет на 14%, до 470 млрд руб.

В числе крупных проектов РЖД в 2017 году — модернизация БАМа и Транссиба, реконструкция участка Междуреченск — Тайшет и обновление инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Также в инвестпрограмме монополиста заложены расходы на развитие ​Московского транспортного узла, строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск (новая железнодорожная линия на направлении Журавка — Миллерово) и строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.