Иранские власти назвали имена исполнителей двойного теракта в Тегеране

​Совершившие теракты в Тегеране боевики участвовали в деятельности запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) в Мосуле и Ракке. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщает агентство со ссылкой на иранские спецслужбы, пятеро боевиков ранее входили в состав ваххабитских экстремистских организаций, затем они покинули Иран и примкнули к ИГ. Associated Press также обратило внимание на распространенные агентством Tasnim фотографии тел убитых ранее пяти террористов, а также их имена: Абу Джихад, Гиям, Рамин, Ферейдун и Сариас. Имена были приведены в заявлении служб разведки Ирана.

Двойной теракт в Тегеране произошел 7 июня. Боевики напали на мавзолей имама Хомейни и здание парламента Ирана. В результате теракта погибли 16 человек, более 40 пострадали. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство», вместе с тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил Саудовскую Аравию в причастности к совершению взрывов и нападениям.