Nissan отозвал в России 976 автомобилей Terrano

Российское подразделение Nissan «ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает в России 976 автомобилей Nissan Terrano. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Из России отзовут автомобили, произведенные с марта по ноябрь 2016 года. VIN-коды бракованных автомобилей указаны в приложении к сообщению Росстандарта.

Причиной отзыва Nissan Terrano стала ошибка, допущенная при выпуске проектной документации. На некоторых автомобилях с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колеса «некорректной спецификации». Это может привести к неправильной стыковке рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки.

Из-за этого, когда водитель крутит руль, он может повредить спиральный кабель подушки безопасности. Это приведет к включению сигнализатора о ее неисправности.