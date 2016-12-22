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Nissan отозвал в России 976 автомобилей Terrano
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Nissan отозвал в России 976 автомобилей Terrano
Бизнес, 13:40
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Nissan отозвал в России 976 автомобилей Terrano

Российское подразделение Nissan «ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает в России 976 автомобилей Nissan Terrano. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Из России отзовут автомобили, произведенные с марта по ноябрь 2016 года. VIN-коды бракованных автомобилей указаны в приложении к сообщению Росстандарта.

Причиной отзыва Nissan Terrano стала ошибка, допущенная при выпуске проектной документации. На некоторых автомобилях с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колеса «некорректной спецификации». Это может привести к неправильной стыковке рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки.

Из-за этого, когда водитель крутит руль, он может повредить спиральный кабель подушки безопасности. Это приведет к включению сигнализатора о ее неисправности.

Компания сообщит владельцам Nissan Terrano о необходимости предоставить транспортные средства в дилерский центр для проведения ремонтных работ. На попавших под отзыв автомобилях бесплатно заменят рулевые колеса и при необходимости подрулевые переключатели.

В мае 2017 года российский дилер Nissan отозвал более 42 тыс. автомобилей Nissan Almera. Причиной отзыва стал дефект заднего стекла автомобиля, в результате которого стекло могло «частично или полностью отсоединиться от кузова».
Теги: Nissan , отзыв автомобилей из России , Nissan Terrano
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