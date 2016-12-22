В ЕС ответили на слова постпреда об изменении курса в отношении России

Санкции против России были введены в связи с «действиями России против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» и увязаны с полным выполнением минских соглашений. Так пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич в разговоре с РБК ответила на заявления постпреда России Владимира Чижова о возможном изменении политического курса Европы в вопросе санкций против Москвы.

«Что касается экономических мер, решение по их будущему должны быть принято к концу июля. Они [меры] связаны с полной имплементацией минских соглашений», — заявила Косьянчич. Решение по другим ограничениям, введенным в связи с «незаконной аннексией» Крыма и Севастополя, должно быть принято до 23 июня, добавила она.

О том, что в Евросоюзе «ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу [продление санкций] в частности», постпред России Чижов заявил в интервью газете «Известия». По его словам, ближе к концу июня «можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер».

Чижов добавил, что вопрос заключается в том, когда Евросоюз «накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику». Он добавил, что «есть немало свидетельств» тому, что ситуация меняется.

Первый пакет санкций в ЕС приняли после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года, в июле были введены дополнительные ограничения в связи с боевыми действиями в Донбассе. В марте 2017 года Европейский совет в очередной раз продлил действие санкций на полгода, в список вошли 150 физических и 37 юридических лиц.