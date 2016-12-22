Поклонская попросила ФСБ и СК проверить Transparency International

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ проверить ​организацию Transparency International Russia. Обращение Поклонской есть в распоряжении «РИА Новости».

По данным агентства, депутат попросила дать оценку действиям организации на наличие в них «признаков составов преступлений». Поклонская заявила, что материал о ее имуществе, опубликованный на сайте организации, содержит «провокационную и клеветническую» информацию.

Ранее Transparency International заявило, что Наталья Поклонская не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость. Речь шла о квартире площадью 29,9 кв. м в Донецке. Организация также подчеркивала, что Поклонская могла пользоваться служебной прокурорской квартирой в Симферополе.

Поклонская в комментарии РБК опровергла информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке и заявила о намерении инициировать депутатский запрос в Генеральную прокуратуру. «Все, что я пока могу прокомментировать сейчас, — это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова», — пояснила тогда Поклонская.