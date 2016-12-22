Власти закрыли нелегальные маршруты автобусов из Москвы в Санкт-Петербург

ГКУ «Организатор перевозок» Москвы совместно с ГИБДД, МАДИ и управлениями государственного автодорожного надзора по Москве и Московской области закрыли нелегальные маршруты автобусов из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным агентства, также закрыты нелегальные рейсы из Москвы в Чебоксары, Владимир, Иваново, Кольчугино, Ереван и Тбилиси. При этом большинство таких маршрутов дублируют рейсы официальных перевозчиков. Число ликвидированных маршрутов между Москвой, Петербургом и другими городами власти не уточнили. В общей сложности, с начала года, следует из сообщения ГКУ «Организатор перевозок», было ликвидировано 186 нелегальных автобусных маршрутов в Москве.

«Прежде всего, нелегальные перевозчики создают опасность для пассажиров, работая на заведомо неисправных автобусах, нарушая режим труда и отдыха для водителей», — сказано в сообщении. Самыми распространенными нарушениями являются перевозка без необходимого согласования и отсутствие страховки жизни и здоровья пассажиров, передает агентство.

Кроме того, такие перевозчики устанавливают в салоне дополнительные места и «лежаки», что увеличивает риск травмирования «даже при незначительном ДТП», ​отметили представители ГКУ «Организатор перевозок».