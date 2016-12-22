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«Мечел» выплатит дивиденды впервые за шесть лет
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«Мечел» выплатит дивиденды впервые за шесть лет
Бизнес, 13:04
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«Мечел» выплатит дивиденды впервые за шесть лет

Совет директоров «Мечела» рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня направить $25,193 млн на дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям, говорится в сообщении компании. Таким образом компания направит на дивиденды по привилегированным акциям 20% от прибыли за 2016 год. Дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не выплачивать. Закрытие реестра пройдет 11 июля.

По итогам 2016 года «Мечел» впервые с 2011 года получил прибыль — 7,1 млрд руб. (около $127,2 млн по данным за 26 апреля 2017 года). По данным Московской биржи, префы «Мечела» выросли на 5,85% (по состоянию на 12:26 мск) на новостях о выплате дивидендов.

40% префов «Мечела» принадлежит ее «дочке» — Skyblock Limited, еще 60% находится в свободном обращении, говорится на сайте. Согласно уставу, «Мечел» должен направить 20% прибыли по МСФО на дивиденды по префам, по обыкновенным акциям размер выплат не зафиксирован.

По условиям реструктуризации долга «Мечел» должен согласовывать выплату дивидендов с банками-кредиторами, сообщил представитель компании. Сбербанк и ВТБ уже одобрили выплату дивидендов «Мечела».

«Компания уже в лучшем состоянии. В принципе там более или менее все нормально. Мы уже перестали быть крупным кредитором. Мы поддерживаем. Там на прибыли уходит очень мало денег, наоборот, это улучшает структуру активов группы в целом. Мы считаем, что это правильная история и ее поддерживаем», — заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев на Петербургском международном экономическом форуме 2 июня. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев также сообщил журналистам на ПМЭФ, что банк поддерживает выплату дивидендов по привилегированным акциям, сообщает Finanz.ru. Представитель другого кредитора «Мечела» Газпромбанка не смог оперативно ответить на вопрос, дал ли банк согласие на выплату дивидендов компании.

Представитель «Мечела» отказалась пояснить РБК, получила ли компания официальное разрешение на выплату дивидендов от банков-кредиторов.

В последний раз «Мечел» выплачивал дивиденды в 2011 году: 31,28 руб. на «преф» и 8,06 руб. на обыкновенную акцию, передает «Интерфакс». С 2012 года компания платила номинальные дивиденды на привилегированные акции в размере 0,05 руб. за акцию.

Теги: дивиденды , «Мечел»
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