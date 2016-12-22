Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек

Число погибших после двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает агентство Tasnim на своей странице в Twitter.

Ранее было известно о 13 погибших и 43 пострадавших в результате терактов.

Двойной теракт в Тегеране произошел 7 июня. Боевики напали на мавзолей имама Хомейни, один из нападавших привел в действие жилет со взрывчаткой. Атаке также подверглось здание парламента Ирана. Группа из четырех человек, одетых в женскую одежду, открыла огонь в парламенте, после чего один из боевиков совершил самоподрыв.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». Вместе с тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил Саудовскую Аравию в причастности к совершению взрывов и нападениям.