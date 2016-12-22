ФСБ нашла у жительницы Крыма опиум на 120 млн руб.

Сотрудники управления ФСБ по Крыму нашли у местной жительницы 16,5 кг опиума на сумму 120 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, женщина купила крупную партию наркотиков для последующей продажи в Симферополе, Евпатории и Симферопольском районе. Кроме того, в ходе обысков правоохранители обнаружили в подземных тайниках 13 млн руб.

Следственный комитет возбудил против подозреваемой уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее, 2 июня, ФСБ на территории Москвы задержала подозреваемых в производстве крупной партии наркотиков. Сотрудники службы нашли при задержании не менее 5,3 кг наркотиков, а также реагенты и оборудование для производства.