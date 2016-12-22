ОАЭ приостановили почтовое сообщение с Катаром

Объединенные Арабские Эмираты приостановили почтовую связь с Катаром, сообщает агентство WAM.

Ранее ОАЭ закрыли на своей территории офисы Qatar Airways. Ранее ОАЭ запретили въезжать или проезжать транзитом страну тем, у кого есть катарские паспорта.

Приостановка почтовой связи, закрытие воздушных пространств и запреты на полеты в арабских странах для Катара были введены на фоне дипломатического кризиса. С Катаром разорвали свои отношения десять стран: Коморские острова, Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская Республика.

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Доху обвиняют в спонсировании терроризма. Однако Катар в свою очередь заявил, что давал деньги террористам для выкупа членов семьи эмира, которая была похищена во время своей поездки в Ирак. Как сообщало катарское правительство, запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» был выплачен $1 млрд.