Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,73 EUR Нал. 64,46 63,83 USD Бирж. 56,95 -0,14 EUR Бирж. 64,05 -0,29 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1864,17 -0,23% РТС 1031,19 -0,30% Brent 48,45 +0,52% DJIA 21173,69 +0,18% Nasdaq 6297,38 +0,36% FTSE 7483,90 +0,07%
В Китае задержали торговавших данными пользователей Apple
Лента новостей
На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО 11:18, Политика Cannes Lions Moscow Festival: один день из жизни Каннских львов 11:15, Партнерский материал Более 50% россиян не смогли правильно озвучить название праздника 12 июня 11:13, Общество ФСБ нашла у жительницы Крыма опиум на 120 млн руб. 11:02, Общество Десятки академиков попросили Госдуму не менять закон о выборах главы РАН 10:54, Политика «Росгосстрах» оценил сумму ущерба от урагана в Москве 10:46, Общество ОАЭ приостановили почтовое сообщение с Катаром 10:36, Политика В Китае задержали торговавших данными пользователей Apple 10:16, Общество В Великобритании начались выборы в парламент 10:13, Политика Суд Флориды обязал экс-владельца «Трансаэро» отчитаться перед кредитором 09:59, Бизнес Встречу в Астане по урегулированию в Сирии решили перенести 09:29, Политика Мусорный вопрос: как утилизируют отходы в России и мире 09:11, Общество  В Катаре огласили предварительные итоги расследования хакерской атаки 09:10, Политика Иран отверг заверения в дружбе США после слов Трампа о теракте в Тегеране 09:03, Политика На территории посольства США в Киеве произошел взрыв 08:37, Политика В Магаданской области из-за разрушения дороги в порт ввели режим ЧС 08:34, Общество Киев создал комиссию по формированию позитивного имиджа Украины 08:10, Политика В Андаманском море нашли тела и обломки пропавшего над Мьянмой лайнера 07:10, Общество С Байконура впервые после годичного перерыва запустили «Протон-М» 06:52, Общество ВТБ подал иск к акционеру «Юлмарт» на 650 млн руб. 06:35, Финансы В Брисбене из-за подозрительного предмета полиция оцепила торговый центр 06:28, Общество Платежную карту «Мир» для студентов объединят с электронными зачетками 05:49, Финансы WSJ узнала о списке требований к Катару для восстановления отношений 05:14, Политика Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы 04:43, Политика В США обвинили в организованной преступности 33 выходца из бывшего СССР 04:01, Общество «Ведомости» узнали об «одной из важных тем» президентской кампании-2018 03:58, Политика Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать депортацию мигрантов с него 03:03, Политика Сеул сообщил о новых ракетных пусках в Северной Корее 02:08, Политика
В Китае задержали торговавших данными пользователей Apple
Общество, 10:16
0
В Китае задержали торговавших данными пользователей Apple

Власти Китая задержали 22 человек, подозреваемых в краже и продаже пользовательских данных пользователей устройств Apple. Аресты произвела полиция провинции Чжэцзян, расположенной к югу от Шанхая. Задержанные были сотрудниками маркетинговой компании, занимавшейся дистрибуцией продуктов компании. Они заработали более 50 млн юаней (более $7,3 млн) на продаже данных, сообщает китайский новостной портал Sina.

Злоумышленники воспользовались внутренней базой данных Apple и получили доступ к информации о номерах телефонов и именах пользователей устройств, а также к информации об их учетной записи Apple ID. Расследование дела продолжается.

Продавали ли задержанные данные только пользователей в Китае, не уточняется.

Теги: Китай , Apple , персональные данные
Главное
На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО Политика
Материалы по теме
Google и Apple возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира Бизнес
Apple представила новую операционную систему Бизнес
Глава Apple пообещал инвестировать $1 млрд в создание рабочих мест в США Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку