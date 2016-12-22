В Китае задержали торговавших данными пользователей Apple

Власти Китая задержали 22 человек, подозреваемых в краже и продаже пользовательских данных пользователей устройств Apple. Аресты произвела полиция провинции Чжэцзян, расположенной к югу от Шанхая. Задержанные были сотрудниками маркетинговой компании, занимавшейся дистрибуцией продуктов компании. Они заработали более 50 млн юаней (более $7,3 млн) на продаже данных, сообщает китайский новостной портал Sina.

Злоумышленники воспользовались внутренней базой данных Apple и получили доступ к информации о номерах телефонов и именах пользователей устройств, а также к информации об их учетной записи Apple ID. Расследование дела продолжается.

Продавали ли задержанные данные только пользователей в Китае, не уточняется.