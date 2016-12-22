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Встречу в Астане по урегулированию в Сирии решили перенести

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В Катаре огласили предварительные итоги расследования хакерской атаки

Иран отверг заверения в дружбе США после слов Трампа о теракте в Тегеране

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В Магаданской области из-за разрушения дороги в порт ввели режим ЧС

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В Андаманском море нашли тела и обломки пропавшего над Мьянмой лайнера

С Байконура впервые после годичного перерыва запустили «Протон-М»

ВТБ подал иск к акционеру «Юлмарт» на 650 млн руб.

В Брисбене из-за подозрительного предмета полиция оцепила торговый центр

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Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 13 человек

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Трамп проигнорировал вопросы о показаниях Коми по делу о связях с Россией

Аукционный дом в Монако рассказал о выставленных на торги «часах Путина»

Объем утечек конфиденциальной информации в России за год вырос в 100 раз

Совбез ООН осудил теракты в Иране

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В мэрии сочли «провокационной игрой» позицию ФБК при согласовании митинга

Экс-глава ФБР уточнил степень вмешательства Трампа в «российское дело»