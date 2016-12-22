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Встречу в Астане по урегулированию в Сирии решили перенести
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Встречу в Астане по урегулированию в Сирии решили перенести
Политика, 09:29
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Встречу в Астане по урегулированию в Сирии решили перенести

Встреча по урегулированию ситуации в Сирии, которая должна была пройти 12–13 июня в Астане, переносится. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова.

По его словам, страны — гаранты переговоров по Сирии — Россия, Турция и Иран — в скором времени продолжат рабочие встречи по «реализации достигнутых договоренностей о создании четырех зон деэскалации в Сирии и укреплению режима прекращения боевых действий».

«Страны-гаранты намерены информировать казахстанскую сторону о совместно выработанных сроках, уровне, участниках и повестке следующей встречи Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии», — заявил Жайнаков.

В мае сирийская оппозиция получила приглашение от России принять участие в переговорах по Сирии в Астане. США получили приглашение принять участие в астанинских переговорах в качестве наблюдателя.

Теги: Сирия , Казахстан , встреча в Астане
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