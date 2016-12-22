В Магаданской области из-за разрушения дороги в порт ввели режим ЧС

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный ввел режим ЧС из-за разрушения дороги в морской торговый порт. Об этом сообщается на сайте мэрии города Магадан.

Согласно сообщению, безопасное движение транспорта по участку обеспечено, для ликвидации последствий на место аварии были привлечены все силы. Как сообщает пресс-служба МЧС, речь идет об участке на берегу бухты Нагаева Охотского моря. Приливные волны и осадки подмыли склон сопки, по которому пролегает дорога, пояснили в МЧС.

Через Магаданский морской торговый порт доставляется большая часть грузов в регион, в том числе продукты питания, лекарства, техника и топливо.